Посла США в Британию: Мария Захарова указала на некомпетентность Лиз Трасс

Фото: www.globallookpress.com / I-Images

Великобритания призывает Китай в срочном порядке разрешить все разногласия вокруг Тайваня мирными способами, без угрозы применения силы или принуждения.

На некомпетентность главы британского МИД Лиз Трасс указала представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Она прокомментировала призыв Трасс к Китаю в Telegram-канале.

«Сама глава британского МИД понять не в состоянии. Объясняю: Китай неоднократно предупреждал Вашингтон, что примет ответные меры, если визит Пелоси состоится», — написала дипломат.

До этого британские дипломаты вызвали китайского посла Чжэна Цзэгуана из-за якобы агрессии КНР по отношению к Тайваню. По данным источников, 3 августа представитель Китая призвал британцев «не плясать под дудку США» и говорил о «суровых последствиях», если члены парламента посетят Тайвань.

По мнению Захаровой, в Форин-офис стоит вызвать посла США, поскольку действия спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси все считают провокационными.

К слову, китайские власти грозили Вашингтону «военным ответом», если Пелоси посетит полуостров. Они заявляли, что визит несет угрозу территориальной целостности и суверенитету государства. Позже китайской стороной были начаты масштабные военные учения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лиз Трасс напомнили о позорном случае на встрече в Москве.