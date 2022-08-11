До окончательной победы: российские десантники захватили опорный пункт ВСУ

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

Командир роты отметил разумную инициативу своих подчиненных, а также их уверенность при проведении боевых действий.

Кадры захвата опорного пункта украинских военных показало Минобороны. Его проводила разведывательная рота воздушно-десантных войск.

«Перед ротой стояла обычная повседневная задача по выявлению противника. Ничего необычного я не ощущал, потому что это обычная работа», — пояснил командир Данил.

По его словам, для выполнения задачи использовались противотанковые управляемые ракеты, боевые машины и стрелковое оружие. Данил отметил уверенность подчиненных во время боя. Они проявляют разумную инициативу.

«Постоянно учимся, находим новые методы ведения боевых действий. Моральный настрой боевой, будем идти до конца, до окончательной победы», — заключил военный.

К слову, в конце июля о положительном настрое говорили бойцы первого армейского корпуса народной милиции Донецкой народной республики. По их мнению, главное, что их поддерживают родные, близкие и соотечественники. Это помогает им быть сильными.

Россия начала спецоперацию по защите Донбасса в конце февраля. Президент Владимир Путин обратился к нации, отметив геноцид мирного населения региона в течение восьми лет. По заявлению Минобороны РФ, войска наносят удары по военным объектам Украины с целью снижения ее боевого потенциала.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Италия будет судить своего гражданина за участие в боевых действиях на Украине.