Успенская подает в суд на Добровинского: «Пусть зарабатывает на черный день!»

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Певица категорически опровергла информацию о своем отъезде из России.

Певица Любовь Успенская раскритиковала адвоката Александра Добровинского. О своем недовольстве он рассказала Teleprogramma.pro.

«Пошел он в ж…. У меня серьезные проекты, а вы меня сравниваете с какой-то продавщицей. Чего он лезет вообще. Я в Подмосковье у себя дома. Он говорит откровенную ложь. Я просто хочу понять, для чего он это все делает. Он уже один раз опозорился с Захаровым в процессе с Ефремовым. Он просто хочет попиариться на мне. Пусть он зарабатывает деньги на свой черный день», — сказала артистка.

Она добавила, что такие люди, как Добровинский, должны отвечать за клевету. По ее словам, у него нет лицензии «заниматься такими делами». Успенская заявила, что ее адвокаты уже подали на него заявление.

Певица отметила, что ее действия «очень личные», а Добровинский все делает в открытую. Она призвала его подумать о себе, ведь он тоже является гражданином США.

Как ранее писал 5-tv.ru, Александр Добровинский заявил, что Любовь Успенская уехала из России в неизвестном направлении и пока неизвестно, вернется ли она обратно. Он предположил, что королева русского шансона находится в Америке, потому что у нее есть гражданство этой страны.