«Вообще супер»: супруга Овечкина сняла на видео купающегося в бане мужа

Фото, видео: Instagram* / aleksandrovechkinofficial; Instagram* / nastyashubskaya

Пара ела морепродукты: сотрудники заведения нарезали для них замороженную рыбу и подали креветок с апельсином.

Известный русский хоккеист Александр Овечкин вместе со своей супругой посетили русскую баню. Анастасия Шубская решила снять атмосферное видео, где показала условия их отдыха и расслабленного мужа в холодной купели.

Шубская поинтересовалась у 36-летнего супруга, какие он испытывает ощущения, находясь в холодной воде и обратилась к нему по имени и отчеству, на что Овечкин ответил: «Вообще супер».

На столе у пары находился русский самовар на расшитой красным белой скатерти, чашка чая и несколько соусов, а также бутылка с прозрачным белым содержимым, возможно, водка, а также три горящие свечи с залитой воском подставкой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда Овечкин может вернуться в Россию. По словам капитана клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», пока что его связывают контрактные обязательства. Об этом он рассказал в преддверии благотворительного гала-матча в поддержку параолимпийцев. Хоккеист отметил, что его спортивное окружение русофобия не задела, и его команда по-прежнему дружная и сплоченная.

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