Сцепились и умер: сожительница «скопинского маньяка» об убийстве в его доме

Фото, видео: www.globallookpress.com / Serhii Hudakukrinform; 5-tv.ru

В доме находилось пять человек. Гости отмечали День ВДВ, когда началась потасовка.

Подробности убийства в доме «скопинского маньяка» рассказала его сожительница. Информация оказалась в руках журналистов 5-tv.ru. По ее словам, все произошло во время застолья в честь Дня ВДВ, когда собутыльники подрались из-за гуся.

«Сцепились два друга и все, подрались. Ножевого ранения никакого не наносил он, просто как мужик мужику по морде ударил. Конфликт произошел из-за гуся. Мы сначала выпили, потом передряга у них началась. Он ударил его по лицу, тот упал и все. Человек умер», — поделилась женщина.

Всего в доме находилось пять человек, конфликт начался после того, как они выпили. После драки убийца и хозяин дома завернули тело в одеяло и отнесли за забор, а затем к одному из домов. О произошедшем полиции сообщил один из гостей. Возбуждено уголовное дело.

«Скопинский маньяк» в 2000 году похитил двух несовершеннолетних девушек, истязал их и морил голодом в течение почти четырех лет. Одна из похищенных родила от него двоих детей. Они были им отобраны. За совершенное преступление он был в заключении более 16 лет. К слову, недавно его задержали за нарушение административных требований. В частности, маньяк не ночевал дома. Кроме того, он сознался в содеянном во время празднования. Женщина находится под домашним арестом.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на пьянке в доме «скопинского маньяка» Виктора Мохова произошло убийство.