🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 11 августа

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: растущая Луна находится в знаке Водолея. В этот день многим из нас предстоит вести борьбу со страхами и навести порядок в своей душе.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 11 августа растущая Луна находится в знаке Водолея. Весь день представителей зодиакальной семьи будут терзать сомнения. Наступил идеальный момент для встречи со своими страхами, постарайтесь стойко выдержать все испытания.

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 8 по 14 августа

♈ Овен

Иногда так хочется сложить ручки и ждать чудесного спасения, как в счастливой сказке. Увы, но подобным могут похвастаться только истории в детских книжках. В жизни работает другой закон — сам заварил кашу, сам и расхлебывай. Вы слишком долго сидели на одном месте и не хотели раскрывать глаза на происходящее. Теперь момент просветления настал, пора собрать силы в кулак и начать действовать.

Космический совет: возьмите себя в руки, никто не решит проблемы за вас.

♉ Телец

Неуверенность и излишняя осторожность Тельцов преграждают им путь к мечте. Страх перед неизвестностью столь силен, что вы не раскрываете свои возможности на полную мощность. Звезды рекомендуют отставить сомнения и показать максимум того, на что вы способны. Новое приключение непременно принесет головокружительный успех!

Космический совет: не бойтесь выходить из зоны комфорта, впереди большой успех.

♊ Близнецы

Представители этого знака зодиака замучились от безнадежного одиночества. Чтобы хоть как-то скрасить тоску, приходится перебиваться случайными знакомствами. Однако непринужденное общение лишь усугубляет ситуацию. На самом деле вы нуждаетесь в близком и неравнодушном человеке, который разделит печальные думы и поддержит в непростой жизненный период.

Космический совет: вы напрасно тратите время на недостойных внимания людей.

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♋ Рак

Если вы уверены, что ловко и искусно обманули систему, то не спешите праздновать победу. Полностью оградив себя от вероятных неприятностей, вы все равно не сможете оказаться в абсолютной безопасности. Вселенная не любит, когда люди пытаются нарушить ее замысел, и вполне может создать новые трудности. Только от них убежать уже не получится.

Космический совет: посмотрите в глаза своим страхам, а не убегайте от реальности.

♌ Лев

Представители огненной стихии уже устали от постоянной тревожности. Вы боитесь предательства и неизвестности. Стоит понять, что жизнь не всегда преподносит только неприятные сюрпризы. Хватит сомневаться в себе и окружающих, постарайтесь расслабиться и увидеть положительные стороны. Если посмотреть на ситуацию под другим углом, то все не так плохо.

Космический совет: доверьтесь этому миру и убавьте лишнюю подозрительность.

♍ Дева

Иногда Девы слишком категоричны к себе. Если вы не соответствуете придуманному идеалу, то готовы пойти на любые махинации, лишь бы вырасти в собственных глазах. Желание стать лучше целиком захватило ваше существование и теперь вы ничего не видите перед собой. Следует прекратить искать предел собственных возможностей и начать спокойную, счастливую жизнь.

Космический совет: не рубите с плеча и хорошо подумайте перед принятием решения.

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♎ Весы

В сознании представителей этого знака зодиака существует огромное количество планов, идей и задумок. Однако все это остается в формате фантазий, которые никогда не воплотятся. Почему? Причина кроется в вашей неуверенности. Большие риски пугают, заставляя откладывать совершение первого шага на более подходящий момент. Правда, идеальных обстоятельств не существует, поэтому ваши мечты могут так ими и остаться.

Космический совет: никакие ошибки не страшны так, как ваше бездействие.

♏ Скорпион

С недавних пор жизнь Скорпионов изменилась — появилась новая страсть. Возможно, это интересное хобби, развлечение или романтические отношения. Вы чувствуете себя счастливыми с незнакомой диковинкой, однако весь спектр положительных эмоций теперь собрался в недавно появившихся заботах. Обратите внимание на иные аспекты жизни, ибо очередное пристрастие - непостоянно.

Космический совет: ваш фанатизм обернется фатальным провалом.

♐ Стрелец

Одно из самых приятных ощущений — это трепетное предвкушение перед исполнением заветного желания. Стрельцы любят представлять свою радость в момент приобретения новой вещи, поэтому готовы спустить все средства на очередную авантюру. Вы слишком часто идете на поводу у желаний, из-за чего мучаетесь в итоге. Самое печальное, что после выполнения «хотелки» — она в миг становится неинтересна. Ведь суть заключалась лишь в воплощении мечты, а не в ней самой.

Космический совет: избавьтесь от глупой инфантильности, пора становиться серьезнее.

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♑ Козерог

В последнее время представители этого знака зодиака стали настоящими романтиками. Лучезарный мир через призму розовых очков настолько понравился вам, что их снятие стало невозможным. Увы, но слепая вера в наилучший исход любого вашего решения играет злую шутку с сознанием. Из-за витания в облаках повышаются риски болезненного падения на землю.

Космический совет: излишний романтизм ведет вас к неверному пути.

♒ Водолей

Жизнь Водолеев, наконец, обрела новый смысл. Вы ощущаете невероятный прилив сил, хочется творить, работать, воплощать идеи и бежать навстречу своей мечте. Звезды поддерживают энтузиазм представителей водной стихии и помогут в любых начинаниях. Сейчас важно не брать на себя слишком много ответственности, иначе рискуете заработать эмоциональное выгорание.

Космический совет: не упустите великолепный шанс стать счастливыми.

♊ Рыбы

Эмоциональное состояние Рыб начало приходить в норму. Долгое время вы страдали от тоски и уныния. Теперь мучениям пришел конец, ибо способ достижения ментального равновесия найден. Сейчас перед вами стоит серьезная задача — не потерять этот настрой и продолжать находить положительные стороны в жизни. Занимайтесь творчеством, гуляйте с друзьями, поддерживайте родных и прислушивайтесь к своим желаниям.

Космический совет: вы почти достигли душевной гармонии, продолжайте в том же духе.

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