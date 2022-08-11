Пугачева произнесла тревожные слова о возвращении домой: «Помашем ручкой папе»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков; Instagram* / alla_orfey

Пока Примадонна собирается возвращаться на родину, ее супруг прекрасно обжился на чужбине.

Журналистка Алена Жигалова прокомментировала новую публикацию певицы Аллы Пугачевой в микроблоге. Там Примадонна гуляет с восьмилетними двойняшками Лизой и Гарри, которые вместе с мамой приветливо помахали рукой уехавшему в Израиль отцу Максиму Галкину.

Глава семейства оставил жену с детьми в Юрмале, а сам улетел на заработки. Как отметила Жигалова, вся эта ситуация выглядит беспокойно.

«„Помашем ручкой папе“ и „Папа, мы идем домой“ звучит очень тревожно», — заявила журналистка.

Стоит отметить, что Алла Борисовна заявляла о скором возращении в Россию в конце августа, ибо 1 сентября наследникам нужно идти в школу. Елизавета и Гарри учатся в частной подмосковной гимназии и в этом году поступят в третий класс.

Примадонна также предпочитает не выражать свою политическую позицию, несмотря на то, что покинула Россию после февраля вместе с супругом. Галкин же, напротив, поддался антироссийским настроениям и постоянно высказывается против решений Москвы и оскорбляет соотечественников.

Поклонники уверены, что юморист не собирается возвращаться на родину. Как ранее писал 5-tv.ru, артист начал учить иврит и присматривает израильские школы для близняшек Гарри и Лизы.

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