Как с картинки: актер Милош Бикович показал новую возлюбленную

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

Пара счастливо проводит совместный отпуск на Бали. Они уже планируют жить вместе.

Сербский и российский актер Милош Бикович раскрыл личность своей новой возлюбленной. Фотографию с ней он опубликовал в соцсетях.

В прошлом году закончились отношения артиста с чемпионкой по бальным танцам Ариной Волошиной. Тогда танцовщица заявила об усталости из-за нескончаемого эгоизма возлюбленного. Теперь актер нашел новое счастье.

Новой девушкой Биковича оказалась юристка из Черногории Ивана Малич. Сейчас возлюбленные счастливо отдыхают в совместном отпуске на Бали. Именно оттуда Молош выложил фото с красивой спутницей.

На снимке пара позирует в одном из местных кафе, предвкушая вкус бодрящего кофе. Также артист похвалился, что придерживается здорового образа жизни.

Милош Бикович показал новую возлюбленную Ивану Малич. Фото: Instagram* / bikovic

Следует отметить, что возлюбленные имеют серьезные планы на отношения. После отпуска знаменитости собираются поселиться в новом доме, который Бикович построил под Белградом. Поклонники с нетерпением ждут вероятного объявления о помолвке.

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