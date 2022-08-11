Генплан! В Петербурге появятся новые разводные мосты, 17 станций метро и аэропорт

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Главный градостроительный документ Северной столицы подразумевает возведение в основном нужных жителям транспортной инфраструктуры и домов. Однако у урбанистов он вызывает нервный смех.

Возможно, летать на Кубу петербуржцы будут уже из нового аэропорта в «Левашово». По крайней мере, его постройку внесли в генплан города.

Там же — 17 новых станций метро, намыв у Сестрорецка, целый город-спутник, несколько мостов и еще много всего. Правда, большинство из этих планов у урбанистов вызывают только нервный смех. Дескать, пока все построят, вырастет не одно поколение.

А жители и вовсе — просят обычных парков вместо джунглей из многоэтажек. Корреспондент «Известий» Максим Облендер изучил запросы каждой из сторон.

Пустырь в спальном районе Петербурга — камень преткновения между жителями и городом. Жители хотят парк. А арендатор задумал строить в Шушарах высотки. И куда только не писали и не обращались. Да и других проблем в районе хватает. Здесь даже появилась инсталляция «Нос», дескать, оставят всех с носом. Но за парк решили биться до конца.

«Сейчас, когда идут слушания по генплану, к сожалению в такой онлайн-форме, нам удалось отправить около 80 поправок, чтобы этот участок перевели в парковую зону», — рассказал депутат МО «Поселок Шушары» Тимур Туктаров.

Подобные предложения изменений в генплан от всех желающих официально принимали в течение шести суток с 4 августа. За это время только онлайн поступило более шести тысяч замечаний. И да, их рассмотрят. А дальше действительно возможны корректировки главного градостроительного документа.

«Людей очень интересовали сроки создания объектов транспортной инфраструктуры, которые отображены в генплане. Причем если с объектами были согласны, потому что они нужны и важны, то вот со сроками реализации были согласны не все. Остальные предложения были в части просьб рассказать, а как будет застраиваться территория», — сообщил Александр Мюльберг, начальник отдела Генерального плана Санкт-Петербурга.

Уже сейчас можно увидеть, как планируют застраивать Петербург аж до 2050 года. Тысячи преобразований — фактически город будущего. Конечно, это лишь проект, но есть немало интересных моментов.

Например, 89 новых станций метро до 2040-го. Сейчас их 72. Новый аэропорт в Левашово. Огромный намыв в Сестрорецке, город-спутник Петербурга Южный, куда будет бегать скоростной трамвай и многое-многое другое. Правда, амбициозные планы уже ставят под сомнения.

«Катастрофическая неоперативность этого генерального плана вызывает уже какой-то даже нервный смех в профессиональной среде. От появления какого-то проекта до его реализации в 95% случаев проходит поколение», — сообщил транспортный инженер Иван Вергазов.

Взять, например, трассу Западного скоростного диаметра. Ее архитекторы задумали еще в 1990-х. А кольцевую автодорогу в генплан внесли в 1965 году! Но есть и то, что на карте Петербурга появлялось вне очереди. В частности, пешеходный Яхтенный мост. Когда стало понятно, что стадион достроят, и он примет матчи чемпионата 2018 года, пешеходная переправа появилась как в сказке. Не за ночь, конечно, но меньше чем за год.

Урбанисты отмечают: последние несколько генпланов мало чем отличаются друг от друга идеологически.

«В нем заложены те же принципы, которые были актуальны в 1970-е годы. То есть очень активно развивается дорожная инфраструктура, строятся эстакады и трассы. Еще мы видим большой объем жилого строительства там, где сейчас инфраструктуры для него нет», — оценила новый генплан урбанист Мария Элькина.

Генплан в первую очередь решает вопросы житейские — с жильем и дорогами. Но вместе с транспортными развязками в городе должны появиться пять новых мостов. В том числе разводные — визитная карточка Санкт-Петербурга.

Так что открыточный вид города тоже изменится. И если сейчас модно фотографироваться на фоне «Лахта Центра», скоро у туристов могут появиться новые локации. А значит и новый повод приехать в Северную столицу.