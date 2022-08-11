Шесть тонн аммиака в воздухе! Хроника обстрела пивзавода в Донецке со стороны ВСУ

МЧС остановило утечку аммиака на пивзаводе в Донецке после обстрела ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Батурин; 5-tv.ru

Националисты явно специально били по цистерне с вредным для людей веществом. В промзоне начался крупный пожар. Избежать катастрофы в Донбассе удалось благодаря грамотным действиям спасателей.

Шесть тонн аммиака попали в атмосферу после обстрела пивоваренного завода в Донецке. Об этом заявили в МЧС республики.

Службы спасения подчеркивают: угрозы заражения территории удалось избежать. Пока. Но ликвидировать последствия ночного обстрела продолжают. Никто не исключает новых прилетов.

На месте аварии одним из первых побывал корреспондент «Известий» Александр Сафиуллин.

Зарево на горизонте. Огромный столб не дыма, а огня — такое зрелище накануне мог наблюдать весь город. Первые сообщения об обстреле Калининского района Донецка появились ближе к десяти часам вечера. По словам местных, ВСУ били тяжелыми снарядами — прицельно по территории пивного завода. В то место, где как раз хранились резервуары с аммиаком.

«Запах нереальный аммиака, фу», — пожаловалась дончанка.

Местные жители сразу ощутили последствия. В МЧС заявили о зоне заражения в два километра. Людям посоветовали плотно закрыть окна и отключить кондиционеры. Во время обстрела на территории находились больше 30 сотрудников предприятия. Один человек погиб, трое пострадали.

«Везем раненных рабочих с пивзавода. Ребята, закрываем окна — из-за аммиака дышать нечем вообще», — обратился к горожанам водитель.

На месте спасатели работали в противогазах. Решали, как пробираться к месту аварии. В районе перекрыли движение.

«Мы подобрались на относительно близкое расстояние к заводу. Отсюда до него около 500 метров. Как вы видите, выставлены посты. Ограничения ввели на передвижения. Тем, кто не понял, физически добраться до места ЧП не получится», — сообщил Александр Сафиуллин.

По сообщениям, облако аммиака ветром быстро отнесло в другой район города. И если угроза химического заражения, можно сказать, миновала. Обстрелы могли продолжиться. У завода усилили меры безопасности.

ВСУ корректировали огонь по территории предприятия. Сначала пристреливались — после попали. Специально метили в емкость с аммиаком, чтобы нанести максимальный вред мирным жителям. Пожар в промзоне охватил не меньше 600 квадратных метров. Работать пришлось с особым режимом видеосъемки.

«Видим, как работает оперативный штаб. Нас предупредили, что свет нужно весь погасить, поэтому в таком режиме видеосъемки работаем. По некоторым данным, в воздухе продолжает летать беспилотники», — отметил корреспондент «Известий».

У входа еще оставались сотрудники предприятия. Некоторые с противогазами.

«Прилеты были. Шесть мощных. Звук тупой был. Началось возгорание, мы стали всех эвакуировать. Запах резкий», — рассказала сотрудница завода по имени Виктория.

По оценкам сотрудников, после обстрела могло вытечь несколько тонн вредного вещества. Как нам удалось выяснить, всего в резервуаре на момент обстрела находились около 34 тонн аммиака. Вытекло якобы около шести. Затем все быстро перекрыли.

Серьезной катастрофы удалось избежать. И сотрудники завода, и спасатели, которые первыми прибыли на место, отреагировали мгновенно. А после предприняли все необходимые меры безопасности — погасили свет, чтобы защитить предприятие от новых обстрелов.

Ведь били по нему явно целенаправленно. Формирования Украины определенно знали об объемах аммиака на заводе и предполагали, какой ущерб городу удастся нанести.