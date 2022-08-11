Солнцев заявил о презрении Пугачевой к Киркорову: «Терпела ради своих целей»

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Примадонна может в скором времени резко высказаться о своем бывшем муже, считает блогер.

Певица Алла Пугачева пренебрежительно относится к коллеге по цеху Филиппу Киркорову. Такое мнение выразил бывший участник «Дома-2», блогер Рустам Солнцев. В том числе он жестко раскритиковал исполнителя хита «Зайка моя» и назвал его неприятной личностью.

«Вот она всегда знала, что Киркоров — паршивый человек. Знала и терпела ради своих целей. Думаю, что сейчас настал тот момент, когда маски сброшены. Теперь Алла, может, не будет скрывать своего презрения к нему. Вот мы с вами и дожили до этого момента», — написал Солнцев в своем Telegram-канале.

Ранее об отношениях Аллы Борисовны и Филиппа Бедросовича высказывался журналист и телеведущий Владимир Соловьев. Тогда он отметил, что своим поведением во время юбилейного концерта Киркоров навсегда разорвал отношения с Пугачевой, ведь его танец на кресте серьезно разочаровал 73-летнюю певицу.

Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми покинули Россию после начала спецоперации по защите Донбасса. Сама певица не высказывала свою политическую позицию в отличие от супруга. Юморист несколько раз нелестно выразился в адрес родины и соотечественников, чем вызвал шквал негатива. В частности, на концерте в Латвии он заявил, что «русские не понимают происходящего».

Ранее 5-tv.ru рассказывал об истинной причине отъезда Пугачевой из РФ.