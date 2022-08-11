Жуткий тренд: родители-тиктокеры начали до криков пугать своих детей призраками

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В комментариях переживают за психику малышей, которую взрослые травмируют ради просмотров.

В TikTok набирает популярность новый тренд. Родители оставляют ребенка одного перед камерой, чтобы снять ролик, а тем временем на экране появляется жуткий призрак.

В комментариях бьют тревогу: детской психике — конец. Но реакция у малышей разная — кто-то пугается и рыдает, а кто-то страшилкам пытается противостоять.