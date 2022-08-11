Пелоси фактически подтвердила отказ США соблюдать суверенитет других стран

Фото, видео: Reuters / EVELYN HOCKSTEIN; 5-tv.ru

Посетившая Тайвань спикер палаты представителей посмеялась над санкциями Китая, введенными против нее.

Вашингтон не намерен соблюдать суверенитет чужой страны. Это фактически подтвердила спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Она заявила, что Пекин не сможет помешать американским официальным представителям ездить на Тайвань. А индивидуальные санкции Китая она воспринимает даже с пренебрежением.

«Какая у вас была реакция на введенные Китаем санкции против вас?» — спросили у Пелоси.

«Никакой. Серьезно, кого это волнует?» — ответила та.

За недавней поездкой Пелоси на Тайвань следили миллионы человек по всему миру. Многие ожидали начала военных действий из-за крайне негативной реакции Пекина, который считает, что визит нарушил принцип «одного Китая».

Сегодня посол КНР в России заявил, что его страна не может допустить, чтобы во внешней политике снова возобладали «законы джунглей».