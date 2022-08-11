Обстрел пивзавода в Донецке со стороны ВСУ привел к утечке аммиака
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Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Батурин; 5-tv.ru
Жителям столицы ДНР рекомендуют не выходить на улицы и закрыть окна, чтобы не дышать токсичным веществом.
Срочные новости пришли из Донецка. Там украинские войска обстреляли пивоваренный завод.
После попадания снарядов вспыхнул сильный пожар, произошла утечка аммиака. По предварительным данным, в зоне химического поражения находится область диаметром два километра.
Жителям Калининского района советуют не выходить на улицы и закрыть окна, чтобы избежать попадания токсичного вещества. Дышать нужно через ватно-марлевые повязки.
Экстренные службы уже занимаются ликвидацией утечки.