Обстрел пивзавода в Донецке со стороны ВСУ привел к утечке аммиака Сегодня, 0:09 53 53

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Батурин; 5-tv.ru

Жителям столицы ДНР рекомендуют не выходить на улицы и закрыть окна, чтобы не дышать токсичным веществом.