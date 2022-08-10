Авто всмятку: фото с места ДТП с грузовиком и пятью погибшими под Ростовом

Пять человек погибли в ДТП с грузовиком и легковушкой в Ростовской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко

Среди жертв аварии оказались двое детей.

ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика в Ростовской области унесло жизни пяти человек, среди которых оказалось двое детей. Авария случилась на автодороге Волгодонск — Зимовники, передает ТАСС.

«Водитель грузового автомобиля выехал на встречную полосу, допустил столкновение с легковым автомобилем, в результате чего легковой автомобиль загорелся, в автомобиле находились пять человек», — говорится в сообщении.

Шофер и четыре пассажира легковушки погибли на месте, среди них было двое несовершеннолетних. Все находящиеся в грузовике остались живы. Водителю оказали медицинскую помощь на месте, его жену и ребенка госпитализировали. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Подробности трагедии устанавливаются.

По предварительной информации, у большегруза лопнуло колесо, из-за чего транспортное средство выехало на встречную полосу и врезалось в проезжающую легковую машину.

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