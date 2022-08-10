Продюсер Гинсбург назвал молчание Лорак причиной отмены ее выступлений в России

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Украинцы считают певицу предательницей, променявшей родину на заработки в России. А в нашей стране в ней видят лицемерку, считает продюсер. Это может стоить ей карьеры.

Певица Ани Лорак своим молчанием по поводу российской спецоперации на Украине рискует похоронить собственную музыкальную карьеру. Такое мнение высказал продюсер Владимир Гинсбург в комментарии изданию SOLENKA.INFO.

Продюсер напомнил, что Лорак до сих пор не высказала отношения к происходящим событиям, хотя и украинские, и российские поклонники неоднократно требовали от нее определиться.

Гинсбург уверен, что, если певица и дальше будет пытаться усидеть на двух стульях, то ее карьера пойдет крахом. По словам продюсера, на Украине Лорак считают предательницей, которая променяла родину на заработки в России. В свою очередь для россиян она — лицемерка, которая поддерживает Украину, но боится признать это.

Такая позиция в итоге приведет Лорак к тому, что в России начнут бойкотировать ее концерты, убежден Гинсбург.

А вот продюсер Иосиф Пригожин оправдал невнятную позицию Лорак, назвав критику в ее адрес «охотой на ведьм». Он заявил, что не считает правильным причислять к сторонникам «киевского режима» людей, которые открыто не высказывают поддержку действиям Москвы.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Ани Лорак отменила все концерты в России, зато выступит в октябре и ноябре в городах Германии и Чехии. Многие посчитали, что таким образом певица проявила свое отношение к спецоперации.