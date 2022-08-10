Хоккеист Михаил Воробьев признал вину в покупке военного билета
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Фото, видео: © РИА Новости / РИА Новости; 5-tv.ru
Известному спортсмену грозит до 12 лет лишения свободы. Избежать этого можно было, отслужив год в армии.
Вместо года армии — до 12 лет лишения свободы. Такой срок грозит хоккеисту Михаилу Воробьеву. Сегодня в суде он признал вину в даче взятки за военный билет.
Как считает следствие, игрок петербургского СКА заплатил сотруднику военкомата, чтобы избежать призыва на службу. Произошло это несколько лет назад.
Сейчас Воробьев находится под подпиской о невыезде. Кроме срока, ему грозит крупный штраф. Рассмотрение дела продолжится 22 августа.