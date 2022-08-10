Началась судебная битва за наследство Градского в миллиард рублей: что оставил мэтр?

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Тяжбам за имущество покойного мэтра предшествовало дерзкое преступление. Его молодую вдову ограбили на 100 миллионов рублей. Подозреваемый вину признал, но деньги словно испарились.

Битва за миллионы рублей и элитную недвижимость разгорается с новой силой. Родственники Александра Градского делят наследство и наследие певца. Ведь творчество Градского и после его смерти может приносить деньги.

В спор включаются все новые и новые претенденты. К ним, кроме молодой жены и детей от прежнего брака, добавилась еще двоюродная сестра Градского. Корреспондент «Известий» Мария Кравцова расскажет о том, что большие деньги все-таки любят тишину.

Будто испарились 100 миллионов рублей, похищенные в начале года из особняка Александра Градского. Обвиняемого в ограблении суд оставил под арестом еще на полгода. Свою причастность к преступлению уроженец ближнего зарубежья признал, но судьба денег остается неизвестной.

«Зачем эти деньги лежат наличными под кроватью, или где они там лежали, я не знаю. Почему не в банке? Что за глупость такая? Тут надо разбираться с ее прислугой или с какими-то ближайшими друзьями, которые могли знать, что эти деньги есть. Кто-то навел», — уверен продюсер Александр Толмацкий.

100 миллионов — капля в море наследства Градского, за которое сейчас и разгорается битва между родственниками. Еще в него входят: квартира в элитном жилом комплексе; два загородных дома площадью больше одной тысячи квадратных метров каждый; коммерческая недвижимость в центре Москвы; девять земельных участков — от трех до 27 соток; частный автопарк люксовых автомобилей; и около 300 миллионов рублей на банковских счетах.

Эксперты оценивают активы Градского чуть ли не в миллиард рублей. Еще за ним числятся две сотни песен, 20 альбомов и театральные постановки.

На все это претендуют уже шесть человек: 37-летняя вдова композитора Марина Коташенко, у которой от Градского двое несовершеннолетних сыновей, будет делить наследство со взрослыми детьми певца от третьего брака — Даниилом и Марией.

«Общее впечатление осталось такое, что дети от прошлого брака его ревнуют к его молодой жене. Потому что они по возрасту старшее ее», — поделился мнением певец Анатолий Алешин.

«Седина в бороду, бес в ребро. Он ехал на машине, увидел ножки ее — он же такой, неординарный человек — и она ему понравилась», — высказалась жестче знакомая мэтра Наталья Генералова-Цветкова.

Завещания не было, договориться без суда не получилось. Камнем преткновения стало творческое наследие композитора. Вдова артиста не захотела отдавать авторские права старшим детям Градского.

«Он много написал рок-опер, сюит всевозможных. Если примерно так прикинуть, то в год вместе со стриминговыми сервисами будут доходить гонорары до 2,5 миллиона рублей», — оценил музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко.

При умелом продвижении стоимость этих вечных ценностей может вырасти в разы. В спор вступила и третья жена композитора Ольга. Она претендует на раздел совместно нажитого имущества.

«Несмотря на то, что она развелась с ним в 2001 году, в наследственном имуществе может находиться ее супружеская доля. Суд может признать за ней право собственности на часть наследуемого имущества именно как на ее супружескую долю. Такие случаи в судебной практике очень часто бывают», — отметила юрист Оксана Филачева.

Судебный процесс по наследству только начался. Юристы прогнозируют жаркие разбирательства, но наследники процесс не комментируют. Как сообщают информационные агенства, адвокат запретил. Все-таки большие деньги любят тишину.