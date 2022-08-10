В Киеве угрожают обстрелять Запорожскую АЭС при ее подключении к энергосистеме РФ

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Украинские боевики продолжают наносить удары по территории атомной станции в Энергодаре, несмотря на осуждение ООН.

Украинские боевики могут нанести удар по линиям электропередачи (ЛЭП) на Запорожской АЭС, если Россия начнет отключать станцию от энергосистемы Украины для подключения к российской. Об этом заявил глава украинского «Энергоатома» Петр Котин.

«Это будет правильным решением с точки зрения Украины — перебить им линии, которые они собираются подключать. Думаю, наши вооруженные силы будут готовы это сделать, если возникнет необходимость», — заявил он в интервью «РБК-Украина».

В этот же день главы МИД G7 призвали Россию передать контроль над Запорожской АЭС Украине. Они выразили обеспокоенность «растущим риском возможных аварий и сложности для работы МАГАТЭ, связанной с контролем за мирной ядерной деятельностью Украины».

Днем ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил атаку на Запорожскую АЭС. Он заявил, что любое нападение на атомную станцию — это самоубийство, и выразил надежду, что атакам будет положен конец, а МАГАТЭ сможет получить доступ к станции.

В минувшую субботу украинские войска трижды обстреляли город Энергодар и расположенную там атомную станцию. Всего по объекту выпустили 20 снарядов крупного калибра. Лишь по счастливой случайности они не попали в масло-мазутное хозяйство и кислородную станцию, удар по которым мог привести к крупному пожару и возможной радиационной катастрофе. В российском Минобороны эти обстрелы назвали актом ядерного терроризма со стороны Киева.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Киев готовит Европе «ядерную зиму», регулярно обстреливая Запорожскую АЭС.