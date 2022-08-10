Эпидемиолог Чикина предупредила о стафилококке на поверхности смартфона

Фото: Кавашкин Борис / Фотохроника ТАСС / ТАСС

Эксперт посоветовала регулярно чистить телефон, чтобы не подцепить инфекцию.

Опасные микроорганизмы могут оседать на смартфонах, оттуда они попадают на руки. Об этом Газете.ру рассказала заведующая эпидемиологическим отделом филиала израильской клиники «Хадасса» в Сколково Оксана Чикина.

«В Университете Куфы (Ирак) ранее была проведена оценка бактериальной контаминации поверхности 300 мобильных телефонов, взятых случайным образом у студентов, сотрудников и преподавателей кампуса. Было обнаружено, что 86% поверхностей мобильного телефона загрязнены средним бактериальным числом, включая нормальную флору кожных покровов, но при этом была выделена и патогенная флора», — сообщила она.

Исследователь добавила, что на золотистый стафилококк в среднем пришлось 20% обнаруженных микроорганизмов. На пневмококк — 12%, кишечную палочку — 9%, энтерококк фекальный — 9%. Также на смартфонах были найдены клебсиелла пневмонии, синегнойная палочка, сальмонелла, а также бактерии Григорьева-Шиги.

Оксана Чикина объяснила, что мобильный телефон становится потенциальным источником передачи инфекционных заболеваний. Бактерии и вирусы могут попасть в организм человека и через рот, если смартфон отдается маленькому ребенку посмотреть мультики или поиграть.

Эпидемиолог посоветовала регулярно чистить смартфоны. Для обеззараживания можно использовать антисептик на спиртовой основе или специальные ультрафиолетовые установки.

Ранее 5-tv.ru писал, почему не стоит брать в руки смартфон сразу после пробуждения.