Шахтеры Донбасса раскрыли иностранным журналистам глаза на правду о Киеве

Фото, видео: Валентин Спринчак / ТАСС; 5-tv.ru

Десятки сотрудников зарубежных СМИ посетили подконтрольную ЛДНР территорию, чтобы узнать истории местных жителей. Чаще всего они задавали один вопрос.

Десятки иностранцев накануне посетили подконтрольную ЛДНР территорию. Правда, у этих гостей в руках были не автоматы с гранатами, а камеры и микрофоны. Такие визиты иностранной прессы становятся все более частыми в последнее время.

Репортерам показали шахту, местное производство и жителей, с которыми они смогли пообщаться. Правда, вот сами иностранные журналисты на контакт шли не всегда. Корреспондент «Известий» Мурад Магомедов встретился с коллегами.

До начала спецоперации здесь работали 20 тысяч шахтеров. Сегодня — примерно пять тысяч. Эти горняки трудятся за себя и за тех ребят, кто сейчас на полях сражений.

«Шахта должна работать круглосуточно, иначе будет катастрофа. Насколько я слышал, если остановить — ее потом останется только закрыть», — сообщил горняк Александр Черепанов.

Шахтеры — суровые мужики, которые расскажут всю правду, решили журналисты иностранных СМИ. Репортеры буквально засыпали вопросами сотрудников угледобывающего предприятия.

Итальянцы, французы, китайцы, арабы приехали посмотреть, как живут люди на освобожденных территориях ЛНР. 35 иностранных журналистов смогут задать все интересующие вопросы местным жителям.

Подземных запасов здесь, по самым скромным прогнозам, хватит на 40 лет добычи. Причем уголь тут лучшей марки — антрацит. Впрочем, иностранцев не очень интересовало производство и сам уголь. Журналисты больше говорили про боевые действия и спрашивали шахтеров, каково им стало жить. Почти всегда звучит один и тот же вопрос.

«Сейчас освободили примерно 98% территории, как вы это оцениваете?» — спросил репортер у сотрудницы шахты.

«Ну как? Хорошо оцениваю, замечательно», — ответила она.

Следующий вопрос — не предупреждали ли вас о том, что приедут иностранные репортеры? Вдруг это все постановка. Тоже ответ однозначный.

«Говорят, что они русскоязычные. Не имеют ничего против Украины, но против того, что им запрещали говорить на русском языке, в школе отменяли русский язык, запрещали праздновать 9 Мая», — рассказал об итогах короткого интервью Дарко Тодоровски из Македонии.

Среди иностранных журналистов уже есть свои звезды. Китайский репортер побывал на всем юго-востоке. Говорил с людьми и в Луганске, и в Мариуполе, и даже в Одессе

«Конечно, они за Россию. Потому что тут все русской национальности. Это самое важное. Вокруг — Донбасс, Херсон и Одесса», — отметил Лю Юйгуань.

Однако отнюдь не все журналисты согласились говорить с коллегами из России.

«Сейчас мы пытались взять интервью у журналистки из Франции, но она отказалась говорить с нами. Более того, попросила не показывать ее лица, потому что она якобы незаконно пересекла границу с Украиной. Это может ей грозить отменой виз и проблемами в Евросоюзе», — рассказал корреспондент «Известий».

Почему в европейских СМИ в основном подается однобокая информация о происходящем на Донбассе, рассказал итальянский публицист Даниель.

«В Италии у нас не все так хорошо и прозрачно в том, что касается достоверной информации. Потому что правительство Италии и многие жители поддерживают украинскую сторону. Поэтому, приезжая сюда, собирая и передавая истории местных жителей, можно заставить итальянцев засомневаться в правдивости той информации, которую они получают», — объяснил Даниэле де Лорко.

Донбасс — край не только шахтеров, но и сельхоз тружеников. Журналисты отправились на маслодельню, где увидели, как производится натуральное сливочное масло, сыры и другая молочка. Следом — наследие царской России — Деркульский конный завод. Основан в 1767 году по указу Екатерины II. Памятник истории. Эта конюшня стала домом для беженцев — Юлии и ее двух лошадей. Их эвакуировали военные.

«Военные, которые нам помогали, если бы не ребята, мы бы не выжили. Они и лошадей кормили и воду давали, потому что первое время мы снег топленый пили. Даже такое было», — сообщила жительница Рубежного Юлия Бусенкова.

История Юлии почему-то не заинтересовала иностранную прессу. Хотя очевидно, это пример того, как люди сегодня выживают. Впрочем, у всех зарубежных СМИ, видимо, есть свое редакционное задание.