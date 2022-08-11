Карина Купер о жизни в России: «Возвращаюсь и передаю знания и опыт»

Фото, видео: личный архив Карины Купер

Американская певица родилась и выросла в Саратове. Там, за океаном, она живет уже порядка 13 лет. Но признается — родину не забыла! Именно поэтому она часто приезжает в Россию.

Карина Купер одна из немногих певиц, которой удалось построить действительно головокружительную карьеру за границей. Родившись в Саратове, в 19 лет девушка уехала покорять американских зрителей. Завоевав известность и признание, не забыла про родину и часто приезжает в Россию, чтобы поделиться с только начинающими свой путь на сцене опытом и знаниями, рассказала американская и российская певица, сонграйтер, педагог по вокалу в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.

«Я стараюсь никогда не говорить ученику, что у него какие-то проблемы. Например, очень многие ребята приходят со словами, что у него проблема с высокими нотами. Я говорю, пока вы будете думать, что у вас есть проблема, вы никогда не сможете отпустить тот факт и найти тот путь, где эта проблема станет вашей силой. Очень важно, как мы мыслим», — объяснила Купер.

Получив музыкальное образование в России, Купер признается — философия образования в России очень глубинная. Из вокалиста делают не просто певца и артиста, а настоящего музыканта. И за это певица благодарна родине. При этом знаменитость отметила — тем, кто только начинает свой творческий путь, сейчас получить знания куда легче. Главное — желание!

«Есть очень много людей глубоких, которые хотят копать глубоко и которые через такой путь развития, как марафон и онлайн-продукты, работая над собой, получают глубинные знания. Это зависит только от самого человека, насколько он готов погружаться», — сказала Купер.

Но, несмотря на хорошую полученную базу знаний в России, Купер видит — артисты на родине немного зажаты, для них важно, как они выглядят со стороны, забывая о том, что пение — это способ обнажить душу.

«Я долго училась обнажать свои эмоции, не быть идеальной, принимать себя такой, какая я есть. Не пытаться стремиться к какому-то совершенному образу, внешнему совершенному пению. То есть люди чувствуют, все заключается в энергии, в эмоциях. Если человек очень сильно фокусируется на том, как он себя несет, как он себя позиционирует, он теряет искорку себя», — заключила знаменитость.

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