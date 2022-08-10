Невролог Толмачева рассказала, как выбрать идеальную подушку для сна

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Первыми признаками неправильно выбранной подушки являются головная боль и дискомфорт в шейном отделе.

Если вас беспокоят утренние головные боли и дискомфорт в шейном отделе, то нужно срочно менять подушку. В противном случае такая мелочь может привести к нарушению работы всего опорно-двигательного аппарата. Об этом «Газете.Ru» рассказала невролог Виктория Толмачева.

«Просыпаетесь с головной болью или желанием размять мышцы шеи — значит, пришло время менять подушку. Если она подобрана правильно, то никаких дискомфортных, а тем более болевых ощущений быть не должно. Во время сна позвоночник должен быть прямым, а шея не должна сгибаться. Если эти правила не соблюдены — позвонки смещаются, нервы в шейном отделе находятся в пережатом состоянии», — сказала она.

Врач объяснила, что среди подушек выделяют классическую, ортопедическую, которая предназначена для профилактики и лечения заболеваний шейного отдела позвоночника, а анатомическую — она принимает форму тела.

Невролог порекомендовала выбирать ортопедическую или анатомическую подушку, которая наполнена пеной. Сейчас это один из лучших материалов для поддержки шейного отдела позвоночника, это подтверждают многочисленные исследования. Также подушка из пены помогает снижать температуру тела и головы, что важно для глубокого сна.

Толмачева посоветовала обратить внимание на высоту подушки, ширину и позу, в которой спит человек. По ее словам, идеальная высота поддерживает физиологический изгиб верхнего отдела позвоночника, обеспечивая адекватную поддержку головы и шеи.

Невролог заключила, что любая подушка вне зависимости от цены служит от двух до четырех лет. Она добавила, что самые долговечные — подушки из латекса, а вот подушки из полиэстера и искусственного пуха стоит обновлять каждые два года.

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