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Ракетные системы залпового огня производятся с 2003 года. В последние два месяца США их поставляет на Украину для нужд ВСУ.

Сайт производителя ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS подвергся хакерской атаке. Информацию подтвердили журналистам 5-tv.ru в хакерской группировке Killnet.

«Лучшая в мире система защиты Akamai отвалилась от Lockheed Martin. Возможно, они поняли, что не нужно помогать террористам!» — написали они у себя на странице.

По данным источников, атаки шли с начала августа. Известно, что с ресурса скачены данные кандидатов на работу в корпорации. РСЗО HIMARS используется украинскими националистами.

Поставки вооружений из США начались после начала российской стороной спецоперации на Украине. При помощи HIMARS украинскими бандитами наносятся удары по объектам гражданской инфраструктуры. Кроме того, неонацисты используют мирное население в качестве живого щита.

К слову, ранее другая хакерская группировка взломала сайт Службы безопасности Украины (СБУ). В сеть попали личные данные силовиков, а также их некие «нетрадиционные интересы».

Спецоперация по защите Донбасса началась в конце февраля. Глава государства Владимир Путин отмечал, что мирное население региона подвержено геноциду со стороны Киева на протяжении восьми лет. Конечная цель российских военных — денацификация и демилитаризация Украины.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что десять снарядов из «Града» выпустили боевики ВСУ по жителям Горловки.