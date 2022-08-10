Сдала или нет? Хирург оценил внезапные изменения во внешности Орбакайте

Фото, видео: www.globallookpress.com / АГН Москва /Jens Kalaene; Instagram* / orbakaite_k 5-tv.ru

В конце мая певице исполнилось 51 год. Поклонники привыкли восхищаться свежим видом Орбакайте, но нашлись и те, кто отметил — внешность знаменитости сильно ухудшилась.

Стройная фигура и подтянутое лицо Кристины Орбакайте даже на шестом десятке вызывает восхищение у публики. Еще год назад, накануне 50-летия, она признавалась — поддерживать красоту ей помогает правильное и сбалансированное питание, физические нагрузки и регулярные походы к массажисту и косметологу. Однако сейчас некоторые стали замечать — внешность певицы значительно ухудшилась.

Некоторые специалисты, увидев свежие фото знаменитости, призвали ее — немедленно обратиться к квалифицированному врачу. Ведь если Орбакайте раньше и обращалась к косметологу, то явно работа была проведена некачественно. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru реконструктивно-пластический хирург Максим Усунгван оценил внешность певицы и рассказал, к каким именно операциям она могла прибегать.

По словам специалиста, за последние годы Орбакайте наверняка делала ринопластику и фейслифтинг (подтяжка лица — Прим. ред.). При этом работу врачей он оценил высоко.

«Овал лица у нее классный получился и действительно без перебора. Все сделано хорошо, красиво. Все достойно», — отметил Усунгван.

Тем самым опровергнув заключение некоторых косметологов. Ведь они также обязаны уметь оценивать результат работы хирурга. После операции все равно пациент обращается к косметологу для поддержания внешности.

Кристина Орбакайте. Instagram* / orbakaite_kwww.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

«После операций никто не отменяет косметологический уход, который может пролонгировать результат либо улучшить результат за счет работы косметолога», — добавил хирург.

При этом он отметил — вопрос возрастных изменений индивидуален. Если до определенного возраста скорректировать внешность возможно лишь благодаря косметологическим процедурам, то наступает период, когда эффективно будет лишь хирургическое вмешательство. Однако все зависит от пожеланий пациента. Чаще всего после 50 лет многим может помочь фейслифтинг.

«Операция, которая позволяет добиться хорошего результата с точки зрения подтяжки лица и устранению таких возрастных изменений, как нависшее веко, мешки под глазами, убрать носогубную складку, провисшую кожу на подбородке», — сказал специалист.

А после уже поддерживать результат при помощи уколов ботулотоксина и инъекционных имплантатов.

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