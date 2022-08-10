Саудовский дипломат за секунду до смерти: «Жизнь может оборваться в любой момент»
Саудовский дипломат умер во время речи о встрече с Богом
Фото, видео: Twitter / muammar74; Telegram / infantmilitario
Мохаммад аль-Кахтани выступал на конференции в Египте, как оказалось с пророческими словами.
Смерть саудовского дипломата произошла во время речи о встрече с Богом. Видео опубликовано в сети. В источниках отмечается, что Мохаммад аль-Кахтани выступал на конференции в Египте, а его слова оказались пророческими. Выступление закончилось на словах о том, что «жизнь может оборваться в любой момент».
Сердце дипсотрудника остановилось внезапно, медики поспешили оказать помощь, но было поздно. Причина смерти не установлена, конференция прервана, а обсуждения временно отменены.
К слову, ранее стало известно, что Египет выступил посредником в переговорах между террористами движения «Исламский джихад»*. Он должен добиться освобождения израильской стороной двух пленных командиров. Благодаря Египту между Израилем и бандформированием действует перемирие, начавшееся несколько дней назад.
Что касается ситуации с полетами из аэропорта «Пулково» в египетскую Хургаду, иностранная авиакомпания запустила прямые рейсы.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что улететь из Петербурга в египетскую Хургаду стало можно без пересадок.
*Организация запрещена в РФ.