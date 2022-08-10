Мария Шукшина лишилась трех квартир в Москве стоимостью 200 миллионов рублей

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Объект, где находятся квартиры, должен был быть сдан еще в 2007 году, но произошло это только в 2014-м. Однако въехать знаменитости не удалось до сих пор.

Недвижимость на сумму в 200 миллионов рублей потеряла актриса Мария Шукшина. Речь идет об элитном жилом комплексе бизнес-класса в Тверском районе Москвы. В нем звезда купила три квартиры, две из которых двухкомнатные, а одна четырехкомнатная, пишет StarHit.ru.

«В иске Шукшина просит признать право собственности на три квартиры в ЖСК „Кино 7“, приобретенные по договору паенакопления. Документы для регистрации права собственности ответчиком истцу не переданы», — сообщили изданию в Тверском суде.

Рядом с жильем артистки развитая инфраструктура и парк-усадьба. Известно, что дом должен был быть сдан еще в 2007 году, однако это произошло лишь в 2014-м. Въехать в квартиры не удалось до сих пор.

Перед обращением к Фемиде, Шукшина долго «воевала» с застройщиком. Женщина и раньше подавала иск. В частности, она обращалась в суд в апреле текущего года, но по каким-то причинам он был ею отозван. Заседание назначено на 13 сентября.

К слову, судебные тяжбы не обошли и сестер Шукшиной. Идет разбирательство с театром Надежды Бабкиной «Русская песня». Дело касается авторских прав на спектакль по произведению Василия Шукшина «Калина красная».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Мария Шукшина ополчилась на музыкального критика Сергея Соседова.