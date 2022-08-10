Правительство Японии заранее ушло в отставку в полном составе

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Ожидалось, что кадровые перестановки в японском кабинете министров состоятся только в сентябре. Однако премьер-министр Фумио Кисида решил ускорить процесс по трем причинам.

Правительство Японии в полном составе ушло в отставку, не дожидаясь кадровых перестановок в кабинете министров. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Изначально смена правительства была намечена на начало сентября. Однако премьер-министр Фумио Кисида решил провести перестановки уже сейчас. У этого решения несколько причин.

Во-первых, чтобы ускорить реализацию своего экономического плана, основанного на концепции «нового капитализма». Во-вторых, поспешность может быть связана с ростом цен на продовольствие и топливо. В-третьих, премьер-министр хочет подготовиться к сессии парламента.

Ожидается, что новый состав правительства Японии будет объявлен в ближайшее время. Источники Kyodo утверждают, что в кабинете министров останутся главный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно, министр иностранных дел Есимаса Хаяси и министр финансов Шуничи Судзуки.

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