Топурия об отношениях с мужем Деньговым: «Хорошо, что есть опыт предыдущего брака»

Фото: Instagram* / keti_one_official

Пара воспитывает общего сына Адама, родившегося в январе прошлого года.

Отношения — это своего рода работа. Такое мнение высказала в интервью изданию Womanhit.ru солистка группы «А’Студио» Кети Топурия.

Исполнительница рассказала подробности семейной жизни. По ее словам, обычно окончательная притирка в отношениях происходит на третий год совместного быта. Однако в случае певицы и предпринимателя Льва Деньгова баланс наступил в первый год.

«Отношения — это такая работа, когда два человека понимают, куда они идут. Понимают, что у них есть общая цель — семья. С одной стороны, это, может, и не очень хорошо, но с другой — хорошо, когда за плечами есть опыт предыдущего брака», — поделилась артистка.

Она добавила, что со временем человек начинает по-другому смотреть на некоторые вещи. К примеру, в ситуациях, где раньше преобладала вспыльчивость, теперь верх берет спокойствие. Топурия призналась: если в конфликте виновата она, то ей хватает сил признать собственную неправоту и ошибки. То же самое касается и супруга. Певице не нравится, когда люди обижаются друг на друга, живя под одной крышей, и при этом не пытаются обсудить накопившиеся проблемы.

«Если что-то кого-то не устраивает, надо сесть, обсудить и прийти к чему-то, потому что нам уже не 17 лет», — подытожила знаменитость.

Пара воспитывает сына Адама. Общий ребенок появился на свет в январе прошлого года. Также у Деньгова есть двое детей от предыдущего брака.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Кети Топурию заподозрили в увеличении груди.

* — принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории Российской Федерации.