Брэда Питта уличили в ведении собственного списка хороших и плохих актеров
Фото, видео: www.globallookpress.com / Billy Bennight; 5-tv.ru
Голливудский актер оказался довольно требователен к своим партнерам по фильмам. Знаменитостей он в своих заметках не щадит.
Брэд Питт ведет собственный список хороших и плохих коллег. Оказалось, что голливудский актер довольно требователен к своим партнерам по фильмам, пишет Variety.
После каждых съемок он пишет заметки об актерах, которые ему понравились. А также о тех, с кем больше никогда не хочет работать на одной съемочной площадке.
По словам его коллеги по картине «Быстрее пули» Аарона Тейлора-Джонсона, Питт «скромный и любезный человек», но ожидает того же взамен.
На хорошем счету у Питта актриса Сандра Буллок. Ее актер считает своим старым другом. А вот Анджелина Джолли вполне вероятно угодила в число тех, с кем — после скандального развода пары — Брэд Питт предпочтет больше не пересекаться.
Ходят слухи о напряженных отношениях актера с Харрисоном Фордом и Томом Крузом. Но сам Питт эту информацию не подтверждает.