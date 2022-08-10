Сервисы заказа такси предложили заставить составлять рейтинги водителей

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Поправки в закон о работе частных извозчиков уже подготовили в Госдуме. Из интересного: лица с непогашенной судимостью работать водителями не смогут.

Водители без судимостей и с рейтингом! «Известия» узнали о разработке новых правил для таксистов.

Согласно им, у каждого водителя будет своя доступная пассажирам оценка. А агрегаторам запретят передавать заказы лицам с непогашенной судимостью.

Стало известно и о региональных реестрах такси, которые среди прочего будут содержать информацию о наличии детских кресел.

Однако по словам экспертов это лишняя бюрократия. Ведь кресло может сломаться или испачкаться, а проверить это невозможно.

Сами же таксисты опасаются, что новый закон вынудит их на существенные траты. Например, на установку устройства контроля за вниманием и усталости водителя.