Улетел за борт: истребитель США упал с авианосца в море по пути в Европу

Американский истребитель F-18 Ноrnеt упал с авианосца в море по пути в Европу

Фото, видео: www.globallookpress.com / ABACA; 5-tv.ru

Флагманский самолет F-18 Hornet сдуло с палубы сильным ветром. Из воды военным пришлось доставать его с помощью специального судна.

По дороге в Европу американские военные потеряли свой истребитель-бомбардировщик. Сильный ветер буквально сдул флагманский самолет с палубы авианосца «Гарри Трумэн», когда тот пополнял запасы воды.

Истребитель упал в море у южного побережья Италии. Чтобы поднять его с большой глубины, пришлось задействовать специальное судно.

Инцидент случился еще на прошлой неделе, но известно о нем стало только сейчас. Самолет необходимо было вернуть так, чтобы он не попал в поле зрения экипажей российских кораблей, находящихся в Средиземном море.

Истребители F-18 Hornet снабжены секретным оборудованием для ведения слежки, их используют для патрулирования южных рубежей НАТО.