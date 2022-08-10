Швеция и Финляндия оставили за собой право не размещать ядерное оружие НАТО

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Вступающие в Североатлантический альянс Стокгольм и Хельсинки не хотят подвергать себя лишней военной опасности.

Подвергать себя ядерной опасности не хотят Хельсинки и Стокгольм. Страны оставляют за собой право не размещать на своей территории военные базы НАТО и оружие массового поражения!

Об этом «Известиям» рассказали в шведском МИД. О суверенном праве самим решать эти вопросы изданию заявили и в финском парламенте.

Заявки на членство Хельсинки и Стокгольм подали 18 мая. Примерно три четверти государств альянса уже ратифицировали протокол о приеме.

Полноценными членами военного блока скандинавские страны могут стать не позднее июня следующего года.