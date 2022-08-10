Саперы в зоне СВО рассказали о минах-ловушках и дилетантах из ВСУ

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru

Специалисты из группировки «Отважные» утверждают, что даже по одному полю можно изучить географию поставок боеприпасов националистам. Как людям собирать урожай, боевики не думали.

Власти США выделят Киеву 89 миллионов долларов на подготовку саперов, которые должны будут заняться разминированием территории. Об этом сообщило агентство Reuters.

Правда, пока бойцы ВСУ чаще, наоборот, оставляют мины. Те, что лучше подготовлены, закапывают. Прошедшие быстрое обучение — бросают, даже не маскируя. Корреспондент «Известий» Александр Морозов расскажет подробнее о работе российских саперов в зоне СВО.

Собрать урожай на этом поле не могут уже несколько недель. Мешают противотанковые мины ВСУ. При наступлении бойцы 1-го армейского корпуса ЛНР часть дороги разминировали. Но еще встречаются при подходе на поля вот такие мины иностранного производства. На помощь мирным жителям сейчас пришли саперы группировки «Отважные».

Польские, немецкие, английские — по словам саперов, на этом поле можно изучать географию поставок боеприпасов на Украину. Чтобы избежать жертв среди мирного населения, выставили оцепление.

Самое безопасное место съемки — с воздуха. Метр за метром саперы буквально утюжат край дороги специальным миноискателем. Прибор реагирует на металл на расстоянии до полуметра.

В земле зарыта противопехотная мина советского образца. Саперы говорят, что такие здесь встречаются постоянно. Попадаются и необычные взрывные устройства.

«Безоболочные фугасные металлоискателем буквально не найти. Приходится демаскирующие признаки искать. И ликвидировать. Артиллерийские снаряды 155-е не разорвавшиеся находим. У нас нет 155-х, это все из-за бугра. „Лепестки“ — мины противопехотные — тоже находим. Растяжки ставят», — рассказал командир подразделения саперов с позывным «Закат».

Самое сложно, говорят саперы, это обезвредить мины-ловушки, которые националисты оставили в большом количестве. Это когда под противотанковую ставят еще и противопехотную — чтобы взрыв был мощнее. Такие уничтожают на месте.

«Пытаются нанести в первую очередь урон саперам. Потому что мы прокладываем пути для движения войск, мы проделываем дороги. Также они задерживают войска, что дает им время сильнее закрепиться на своих территориях и вступить в контратаку», — объяснил командир взвода заграждений с позывным «Апостол»,

Это подразделение работает не только в полях. Недавно саперы предотвратили мощный взрыв. Проводя разведку под одним из небольших железнодорожных мостов, обнаружили несколько замаскированных фугасов. Чтобы избежать жертв, снаряды вывезли и взорвали в безопасном месте.

«Сразу видно — профессионалы ставили. Демаскирующих признаков особо не найти. А такие, как наспех обученные, просто кидают на землю, даже не закапывают», — добавил военнослужащий с позывным «Закат».

Это село — лишь один из населенных пунктов в длинном списке российских саперов. По словам командира инженерного подразделения, в ближайшее время работы у них будет предостаточно на освобожденных территориях.