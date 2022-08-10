Наемник из США пришел в ужас от мародерства ВСУ: «Ограбили тела моих товарищей!»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sebastian Gollnow; 5-tv.ru

Украинские боевики снимают с трупов павших буквально все — экипировку, деньги, телефоны и другие личные вещи. Из-за такого грабежа и унизительного обращения многие иностранцы уже покинули их ряды.

Иностранные наемники рассказали о мародерстве в рядах ВСУ. В интервью французскому телеканалу они пожаловались, что на деле все оказалось не так, как они себе представляли.

Разочаровало «солдат удачи» безразличное и унизительное отношение к ним командиров ВСУ, которых просто не заботит судьба иностранных бойцов.

Но по-настоящему шокировало отношение к телам убитых наемников. Украинские военные снимают с них буквально все, что попадается им под руку — не только экипировку, но и личные вещи.

«Когда мои товарищи погибли, украинские солдаты ограбили их тела! Они забрали все деньги, удостоверения, телефоны. Мы не знаем, где теперь искать их имущество, сумки и телефоны», — рассказал американский наемник Эйджей.

Наемники подчеркнули: такое отношение уже привело к тому, что многие иностранные солдаты решили отказаться от участия в боевых действиях.