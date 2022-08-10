Удар «Градов» по укрепленным огневым позициям ВСУ показали на видео

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При наведении расчетов РСЗО были задействованы беспилотники. Артиллерия работает по позициям украинских националистов круглосуточно.

«Грады» российской армии нанесли удар по укрепленным огневым позициям ВСУ. Минобороны показало кадры работы ракетных систем.

Важную роль при выполнении боевых задач играет точное наведение. В этом расчетам помогают операторы беспилотных аппаратов. И после получения разведданных «Грады» наносят удар.

Расчеты «Градов» работают по позициям ВСУ круглосуточно, отмечают в ведомстве, не давая закрепиться на позициях. Как рассказали в Минобороны, даже один залп РСЗО способен остановить наступление. А под массированным огнем, противник уже отступает.