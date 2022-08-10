Пожар на кубинской нефтебазе локализовали спустя пять дней

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По словам местных властей, на полную ликвидацию возгорания может понадобиться еще несколько дней.

Один погибший, 16 пропавших без вести и более ста пострадавших — итог пожара на кубинской нефтебазе. Только сегодня — спустя пять дней — пламя удалось взять под контроль.

За это время огонь уничтожил 40 процентов основного склада топлива. Матансас, где произошло возгорание, является крупнейшим портом Кубы для импорта сырой нефти и нефтепродуктов.

Высокие столбы густого черного дыма уменьшились и сейчас они в основном серого цвета. Официальные лица уже назвали этот пожар самым страшным в истории страны.

В прошлую пятницу в один из десяти огромных резервуаров с топливом ударила молния и он взорвался, вызвав цепную реакцию. К настоящему времени уцелели только семь хранилищ. И по словам местных властей, на полную ликвидацию возгорания может понадобиться еще несколько дней.