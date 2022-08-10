Пригожин заступился за раскритикованную за молчание Лорак: «Охота на ведьм»

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Общественность накинулась на певицу из-за того, что она ни разу не высказалась о спецоперации. В итоге она отменила все концерты в России.

Продюсер Иосиф Пригожин встал на защиту украинской певицы Ани Лорак. Многие осуждают артистку из-за того, что она ни разу не высказалась о своем отношении к спецоперации РФ по защите Донбасса.

Знаменитость не сделала ни одного заявления по этой теме в сети или на других публичных площадках. При этом она ни разу не сказала ничего плохого в адрес РФ. Из-за этого Пригожин назвал ситуацию с критикой Лорак «охотой на ведьм».

«Я не видел ни одного агрессивного заявления в сторону России со стороны Ани Лорак. Сейчас началось самое поганое явление — охота на ведьм, — цитирует продюсера NEWS.ru.

Он отметил, что не считает правильным причислять к сторонникам «киевского режима» людей, которые открыто не высказывают поддержку действиям Москвы.

«Есть люди, искренне любящие нашу страну, но они выступают против действий наших властей, и их автоматически начинают приравнивать к пособникам киевского режима, а это крайне неправильно. Так что, если Ани хочет выступать в России, то запрещать ее выступления в крайней степени неправильно», — добавил шоумен.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ани Лорак отменила все концерты в России. Зато за рубежом у артистки намечен гастрольный тур. Пока в афише указано две страны, куда предстоящей осенью отправится знаменитость — это Германия и Чехия.