Почему важно помнить о легендарной «Ленинградской» симфонии Дмитрия Шостаковича

Фото, видео: ВКонтакте / Комитет по культуре Санкт-Петербурга; 5-tv.ru

Петербург сегодня погрузился в воспоминания о годах блокады. В городе на Неве прошел концерт к 80-летию исполнения Седьмой симфонии Шостаковича.

Петербург сегодня погрузился в воспоминания, от которых до сих пор мороз по коже. Воспоминания о том, как пережил и как героически выстоял в блокаду. Улицы, будем говорить Ленинграда, стали большим зрительным залом, над которым разнеслись звуки Седьмой симфонии Шостаковича. Той самой, что 80 лет назад прозвучала в переполненном зале филармонии и придала людям сил.

Корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов слушал музыку, которая стала символом стойкости и символом победы добра над злом.

«Суровая», как говорил о ней Алексей Толстой, но «понятная на всех широтах и меридианах». Седьмая по счету для композитора Шостаковича; «Ленинградская» — для всего мира; и блокадная — для тех, кто пережил те 900 черных, горьких дней.

«Это произведение — уникальный случай в музыкальной мировой литературе. Музыка стала памятником», — рассказал дирижер и руководитель Всероссийского юношеского симфонического оркестра.

Юрий Башмета признался — волнуется. Он еще никогда не дирижировал Седьмой симфонией. Зрительный зал — весь город. Сцена — стрелка Васильевского острова. Важность этой даты для петербуржцев подчеркивает Владимир Путин.

«Сегодня, спустя многие десятилетия, „Ленинградская“ симфония Шостаковича продолжает вызывать в новых поколениях самые сильные чувства. В них — горечь потерь и радость победы; любовь к Родине и готовность ее защищать. И это свидетельство настоящего, большого искусства, где великими на все времена становятся произведения, которые славят истинные, вечные ценности», — отметил глава государства.

Великая музыка великого композитора. В начале блокады Дмитрий Шостакович отчаянно просится на фронт, но каждый раз ему отказывают. Он меняет строгий костюм на пожарный бушлат и тушит крыши домов от зажигательных бомб. Этот снимок с обложки американского Times разлетится в 1941-м по всему миру.

Начав писать симфонию в Ленинграде, финал Шостакович заканчивает уже в эвакуации — в Куйбышеве. Там же прошла и ее премьера. Для исполнения симфонии в Ленинграде нужно было 80 музыкантов, но после первой — самой свирепой блокадной зимы — осталось всего 20. Это были едва стоящие на ногах от дистрофии люди, которые с трудом могли держать инструменты в руках. Первые репетиции длились всего по десять минут.

«Было особенно тяжело репетировать духовикам, так как им не хватало дыхания. Очень у многих музыкантов в тяжелом состоянии находились инструменты», — сообщила Юлия Буянова, начальник научно-просветительского отдела Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда.

На этом гобое 80 лет назад играл музыкант Евсей Шах — инструмент чудом сохранился. Эта скрипка, возможно, тоже звучала в тот вечер в Ленинградской филармонии. Исполнение состоялось вопреки всем обстоятельствам. Чтобы собрать оркестр, музыкантов вызывали с Ленинградского фронта. А партитуру доставили самолетом.

«По воспоминаниям присутствующих на этом концерте, а зал в этот вечер был переполнен, пришел весь город. Это было мощнейшее по эмоциональности событие», — рассказал Евгений Петровский, заместитель худрука Санкт-Петербургской симфонической филармонии имени Д. Д. Шостаковича.

1200 человек в зале и десятки тысяч прильнувших к радиоприемникам. Город буквально замирал в ожидании симфонии. 9 августа 1942-го Людмила Степановна Балабонова возвращалась домой из военкомата, она хорошо помнит, как гудел Невский проспект.

«Мне сейчас 97 лет и я помню прекрасно этот день. Трудные были дни, артобстрелы постоянные, но молодежь ликовала. Довольны были тем, что вечером они идут слушать музыку», — поделилась воспоминаниями Людмила Степановна.

Но именно 9 августа ни один снаряд не упал на город. Для этого даже специально разработали операцию «Шквал». Как только дирижер Элиайсберг взял в руки палочку началась другая, параллельная «симфония».

«При начале исполнения симфонии началась артиллерийская симфония — три тысячи снарядов легли в точно размеченные цели. Это почти месячный запас боеприпасов для фронта», — сообщил Леонид Говоров, внук маршала Советского Союза Леонида Говорова.

В тот день немцы мечтали войти в Ленинград и устроить парад на Дворцовой площади, а также банкет в «Астории». Но приговоренный к смерти город не просто жил, он показал всему миру свою силу и стойкость. Седьмую симфонию слышали и сидящие в окопах немцы.

«На той стороне они вообще были удивлены этому. Она же транслировалась. Они рты раскрыли от того, что в городе симфония, так еще и новая. Значит в этом городе люди живут, и мы всему миру показали, что сдаваться не будем», — рассказала Елена Тихомирова, руководитель организации «Жители блокадного Ленинграда»

И не сдались. Несмотря на то, что никогда за всю историю ни в одном городе мира не умирали так много и так часто.