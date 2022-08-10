Российских водителей с начала года оштрафовали на 62 миллиарда рублей

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Число нарушителей ПДД среди автомобилистов снизилось, рассказали в ГИБДД. А вот про велосипедистов и скутеристов нельзя сказать того же.

Российские водители с начала года нарушили правил дорожного движения на 62 миллиарда рублей. Именно на такую сумму, в общей сложности, было выписано штрафов.

По сравнению с прошлым годом их количество выросло почти на 20%. Эксперты уверены, увеличение цифр связано не с понижением уровня дисциплины, а с увеличением количества камер. Сейчас их на дорогах России почти 24 тысячи.

В Госавтоинспекции подчеркивают, что число нарушителей среди автомобилистов как раз снижается. Чего нельзя сказать о других участниках движения. Количество штрафов, выписанных велосипедистам, скутеристам и водителям электросамокатов, выросло почти втрое.