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Теперь союзным войскам предстоит двигаться на север, где расположены соляные шахты. Штольни представляют собой целый подземный город, сопоставимый с катакомбами «Азовстали».

Военнослужащие 2-го армейского корпуса ЛНР взяли под контроль территорию завода Knauf в южной части Соледара. Теперь союзным войскам предстоит продвинуться на север, к зданию горсовета, за которым находится район соляных шахт, давших название городу.

Это не только исторический, но и стратегически важный объект. Штольни Соледара представляют собой целый подземный город, который уходит на 300 метров вглубь.

Он сопоставим с катакомбами «Азовстали». Там может разместиться командный пункт или оружейный склад, практически недоступный для ударов даже тяжелым вооружением.