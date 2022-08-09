Европа ответила на русофобский призыв Зеленского нелепыми ограничениями для россиян

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ukrainian Presidential Press Off; 5-tv.ru

СМИ и чиновники в Финляндии и странах Прибалтики давно распространяют антироссийские заявления. Пока это все только заявления, однако уже понятна их иррациональность.

Президент Зеленский сегодня выдал заявление, после которого вспомнили даже Гитлера. По национальному признаку лидер Украины призвал выгнать русских из Европы и больше не впускать. Полностью изолировать Россию, пока не изменится ее «философия». Нашлись те, кто тут же поддержал идеологию, где один народ хуже других. Корреспондент «Известий» Алиса Паршакова расскажет о разжигании русофобии, с которой она уже столкнулась, например, в Финляндии.

Это остановка международных рейсовых автобусов. Отсюда машины отправляются в Россию, и именно здесь пассажиров поджидают беженцы с Украины. Кто-то размахивает флагом, другие включают в машине гимн Незалежной. Водители автобусов уже привыкли к постоянным провокациям.

«Швырнут что-нибудь в стекло, а вцепиться в него (бросившего — Прим. ред.) тоже не могу — в 100 метрах машина стоит полицейская», — рассказал водитель автобуса.

Но россиян это не останавливает. Билеты на ближайшие шоп-туры в Финляндию раскуплены. В визовых центрах — очереди. В Петербурге запись только на октябрь.

При этом западная пропаганда рассказывает про чуть ли не голод в России, а русские якобы готовы штурмовать границу лишь бы добежать до магазина. На этом фоне финские СМИ пестрят призывами не пускать в страну россиян.

Россия не сходит со страниц финских газет. Это бесплатные экземпляры в аэропорту, в кафе, в ресторанах, в гостиницах. Вот, например, здесь страницы посвящены шоп-туризму из России. Пишут про бравых продавцов, которые отказываются продавать товар. Здесь журналист призывает не выдавать россиянам визы, чтобы Финляндия перестала быть торговым раем.

О визовой блокаде говорит и Зеленский. В интервью изданию Washington Post он заявил, что россиянам надо запретить въезд на территорию Европы. А тех, кто уже пересек границу, выслать обратно. В Кремле к таким высказываниям уже привыкли.

«Иррациональность в мышлении в данном случае зашкаливает. К этому можно относится только чрезвычайно негативно. Любые попытки изолировать россиян или Россию — процесс, который не имеет перспектив», — рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Тут же подключилась Прибалтика. Изоляция России — одна из любимых тем. Вот очередной шедевр премьера Эстонии на просторах социальной сети.

«Хватит выдавать туристические визы россиянам. Посещение Европы — это привилегия, а не право человека. Авиасообщение из России закрыто. Это означает, что пока страны Шенгена выдают визы, бремя несут соседи России. Финляндия, Эстония, Латвия — единственные точки доступа. Пора прекращать туризм из России уже сейчас», — заявила Кая Каллас.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин тоже говорит о закрытии границ. Впрочем, пока это все только заявления. Среди реальных ограничений до сих пор встречаются только нелепые. Во Франции решили не пускать российских туристов в Венсенский замок. Якобы в одной из башен расположен архив Министерства обороны республики. А к военным объектам доступ недавно ограничили, опять же, только гражданам России.