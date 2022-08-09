«Головка малышки не опускалась»: дочь Сябитовой рассказала о мучительных родах

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Наследница знаменитой телесвахи до сих пор не пришла в себя после рождения дочери.

Дочь телеведущей Розы Сябитовой Ксения, которая в середине июля впервые стала мамой, рассказала о тяжелых родах.

По словам девушки, еще на этапе беременности ее мучил токсикоз. Ксению жутко тошнило, семь недель она не вставала с кровати и почти ничего не ела, а каждое поднятие головы приводило ее в «полнейший ужас».

Сами роды были неожиданными — у Ксении раньше времени отошли воды. Она даже не сразу поняла, что рожает, подумала, что это непроизвольное мочеиспускание, которое случается у беременных. Поскольку мамы дома не было, в роддом Ксению отвез брат. Там подтвердили, что у нее начались роды.

«Схватки долгое время не начинались, головка малышки не опускалась, и чтобы не навредить ни ребенку ни мне, было решено делать кесарево сечение. Можно сказать, что я отделалась малой болью, сама не рожала и не мучилась так, как моя соседка по операционному боксу — она рожала 19 часов», — рассказала дочь Сябитовой в интервью «Теленеделе звезд».

Сейчас Ксения восстанавливается после родов, но уже задумывается о следующих детях. По словам девушки, они с мужем рассчитывают на пятерых.

Телеведущая Роза Сябитова 13 июля впервые стала бабушкой — у дочери Ксении и ее супруга Максима Шевченко родилась девочка. О семейном событии звезда «Давай поженимся!» рассказала поклонникам в соцсети.

О беременности Ксении стало известно в апреле. Звездная мама не удержалась и в одном из интервью сообщила, что с нетерпением ждет «ордена народной бабушки». Сваха уверенно заявила, что ее дочь станет прекрасной мамой. Сама Ксения в соцсетях признавалась, что последний триместр стал для нее самым лучшим, потому что в это время она была активной и энергичной.

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