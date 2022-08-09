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Наши войска шаг за шагом теснят украинских боевиков в Донбассе. Те пытаются замедлить продвижение с помощью запрещенных Женевской конвенцией приемов. Даже это не помогает.

Союзные силы выбивают националистов с окраин Марьинки в ДНР. С самого раннего утра там идет артиллерийская дуэль, повсюду шум минометов. Шаг за шагом наши войска теснят украинских военных, которые всеми силами пытаются замедлить продвижение. Последние кадры с передовой — у военного корреспондента «Известий» Семена Еремина.

На месте этой груды камней когда-то находился колбасный цех с хорошим подвалом. Совсем недавно здесь была передовая, теперь — ближний тыл.

«Где надо — держим оборону; где надо — продвигаемся. Все согласно планам. Постоянно стреляет артиллерия. Артиллерия и пехота вместе работают», — рассказал военнослужащий.

Тропами между домами — несколько километров. Сюда на транспорте не подъехать. Здесь мины и есть риск прострела. Соответственно, перемещаться можно только пешком и быстро. Все дома на этих улицах давно брошены людьми. Марьинка долго контролировалась киевскими войсками.

«Вот отсюда, с „зеленки“, работает миномет — по украинским позициям, которые располагаются дальше, за терриконом. Ну а здесь совсем недавно еще жили бойцы 92-й ОМБР — отдельной механизированной бригады ВСУ. И каждый дом, где располагались бойцы, помечен вот таким символом», — показал военкор «Известий».

Рунический знак «Гар» — копье Одина. Еще одна часть скандинавского культурного наследия, опошляемого современным ультраправым террором. И, конечно, новая порция запрещенных Женевской конвенцией сюрпризов.

«Вот одна из причин, по которой нужно передвигаться очень аккуратно, в том числе и в наступательных движениях. Это мина „Лепесток“, которыми в последнее время ВСУ очень густо засевают территории», — показал Семен Еремин.

Задача — замедлить наступление союзных сил. В том числе и здесь. Последняя ракета, начиненная «Лепестками» разорвалась над этим квадратом прошлым вечером.

«Шаг за шагом мы забираем нашу землю обратно, освобождаем республику. В принципе, мы с вами прошлись, вы увидели: где раньше были позиции ВСУ, там уже наши ребята», — сообщил военнослужащий 1-го корпуса НМ ДНР с позывным «Леха».

Вот поднимается дым — это один из свежих прилетов на передовой. Здесь в районе 300-400 метров до «передка». Это населенный пункт Маринка, за который продолжаются бои. С самого утра артиллерийская дуэль происходит.

Подавляющее преимущество в этих ударах — за союзными силами. Однако разбирать укрепления, образовавшиеся здесь в период действия Минских соглашений, непросто. Периодически на позиции противника заходят и штурмовики ВКС.