В осаде демократии: инициированный ФБР обыск прибавил политических очков Трампу

Фото, видео: CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / ТАСС; 5-tv.ru

Эксперты и журналисты считают, что Джо Байден разрушил все надежды, которые на него возлагали. Рейтинги ежедневно пробивают новое дно.

Сегодня ФБР дало старт новой президентской кампании в США. По крайней мере, неофициально. Бюро ворвалось в особняк Дональда Трампа и провело там обыск. Что искали агенты непонятно, но вскрыли даже сейф бывшего главы государства. О карточном домике американской власти Кристина Смыкова.

Почти десять часов роскошная резиденция Дональда Трампа на побережье Палм-Бич была в плотном кольце полицейской осады. Туда нагнали бронированные автомобили и около сотни агентов спецслужб, которые перевернули буквально все, заглянули в каждый угол особенно долго шерстили спальню и рабочие кабинеты. Причем то, что смело можно назвать спецоперацией, устроили в тот момент, когда сам Трамп находился вообще в другом штате.

«Мой прекрасный дом в осаде, его оккупировали агенты ФБР. Ничего подобного никогда не случалось с президентом Соединенных Штатов. Такое нападение могло иметь место только в раздробленных странах третьего мира. Они даже взломали мой сейф!» — возмутился 45-й президент США.

Поводом для масштабного обыска стало то, что якобы Трамп, уходя из Белого дом, прихватил с собой некие важные документы. Непонятно только, почему вспомнили об этом спустя полтора года. Сын бывшего лидера Эрик Трамп назвал это настоящим позором и очевидной провокацией.

«Они ворвались без уведомления, выпотрошили офис, шкафы, хотя ничего там не нашли. И откуда это идет? От национальных архивов? Когда по всему миру происходят другие преступления, где ФБР? Где они? Почему они мечут свои стрелы только в семью Трамп? Почему политическое преследование направлено только в одну сторону?» — негодует Эрик Трамп.

В самом ФБР, Минюсте и Белом Доме пока выбрали тактику глухой обороны — либо не комментируют, либо не знают, либо делают вид, что не знают. Формулировки выбирают дежурные и осторожные.

«Представитель Белого дома заявил, что его не уведомляли об обыске. Джо Байден так же не знал, пока об этом не сообщили в новостях».

Громче всех за Трампа раздаются сейчас голоса из стана слонов — его однопартийцев республиканцев.

«Этот обыск — очередная эскалация при использовании федеральных ведомств --- в качестве оружия против политических оппонентов режима. В то время как с людьми, подобными сыну Джо Байдену, церемонятся… Банановая республика», — резюмировал губернатор штата Флорида Рон ДеСантис.

В том, что у этих событий настоящий мотив политический уверены многие. Эксперты и журналисты считают, что Джо Байден разрушил все надежды, которые на него возлагали. Рейтинги ежедневно пробивают новое дно, Штаты погрязли в инфляции, колоссальные суммы вливают не в собственную страну, а в Украину, к слову, по выделенным для Киева 40-ка миллиардам. Конгресс за пять месяцев так и не получил детальный отчет о расходах. А сам действующий президент путается не только в словах…

«Я не беспокоюсь, но я беспокоюсь их активными передвижениями. Но я не думаю, что они собираются делать что-то еще», — подбирает слова Джо Байден.

Но даже в одежде.

Трамп наоборот сейчас слишком активен. С головой погрузился в повестку, в эфире телеканалов разносит политику Байдена, принимает зарубежных гостей. Последним был премьер Венгрии, а после скандальной поездки спикера Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань на весь мир объявил ее сумасшедшей. Недавнюю личную встречу с избирателями Трамп в своем стиле превратил в шоу, собрав полный стадион.

«Сейчас он очень популярен. Поэтому, как говорится, если ты собираешься напасть на королевство, убей короля. СКЛ Это первый раз в истории США. ФБР замешано в политизированной игре против бывшего президента. Обыск прошел по политическим причинам. И если они попробуют ему навредить, это будет означать конец ФБР. Они не выживут. Конгресс не примет это. Граждане США не примут это», — уверен Скотт Риттер.

На Трампа насели чуть ли не сразу после того, как он допустил возможность возвращения в Белый Дом. Возобновили слушания по атаке на Капитолий, причем из этого дела загадочным образом исчезли ключевые улики — переговоры спецслужб. Спекулировать принялись даже на смерти бывшей жены Трампа. Когда по всем таблоидам пронеслась новость о том, что экс-президент, якобы уходя от налогов, похоронил ее на своем поле для гольфа.

Впрочем, всем этим лишь сильнее разожгли внимание со стороны избирателей. Сразу же после обыска у его дома собралась целая группа поддержки, по районам колесят автомобили с американской символикой, а, по свежим опросам, если бы выборы проходили прямо сейчас, большинство граждан отдали бы свои голоса именно Дональду Трампу.