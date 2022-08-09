Силы ЛНР взяли под контроль территорию завода Knauf в Соледаре

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Бои перекинулись на прилегающие к предприятию улицы города.

Подразделения Луганской народной республики (ЛНР) полностью контролируют территорию завода Knauf в Соледаре Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.

«Подразделения 6-го Казачьего полка НМ ЛНР полностью контролируют территорию завода Knauf на юго-востоке Соледара. Столкновения идут уже на прилегающих улицах города», — написал он в Telegram-канале.

В этот же день сообщалось, что подразделения ДНР и ЛНР при поддержке российской артиллерии и авиации ведут бои против украинских сил в Соледаре. По словам бойцов, противник минирует подступы к городу противопехотными минами «Лепесток», ведет контрбатарейный огонь и пытается нейтрализовать беспилотники средствами радиоэлектронной борьбы.

Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении более 300 снарядов для HIMARS, а также большого количества боеприпасов к американским гаубицам М777 ударом высокоточного оружия с моря.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на фоне специальной военной операции по защите Донбасса украинские спецслужбы активизировали деятельность по склонению россиян к совершению терактов.