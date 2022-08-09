Измученной головной болью Бородиной не могут поставить диагноз

Фото: www.globallookpress.com / KAnatoly Lomohov

Поклонники считают, что здоровье знаменитости ухудшилось из-за проблем с работой.

Телеведущая Ксения Бородина еще во время отдыха в Турции жаловалась своим поклонникам в социальных сетях, что у нее сильно болит голова. Знаменитость говорила, что ей не помогают никакие обезболивающие, а болевые ощущения отдаются в ухо и глаза. Теледива сильно устала и сделала МРТ в одной из турецких клиник, но обследование ничего не выявило. Об этом пишет 7Дней.ru.

Казалось, что Бородина почувствовала себя лучше, но боль никуда не делась. Ведущая продолжает проходить различные обследования и посещать врачей. Она уже успела посетить невролога и сходила на УЗИ сосудов головы и шеи, но медики пока не могут поставить ей точный диагноз.

«Сказали, сосуды в норме, все хорошо. Но голова продолжает давать о себе знать, невролог считает, что это мигрень. Я хочу верить в то, что это шея, и если сделать массаж, то все пройдет», — поделилась Бородина.

Поклонники предполагают, что недомогание у их любимицы появилось из-за проблем на работе. Ходят слухи, что Бородину скоро уволят из реалити-шоу, в котором она работает вот уже 18 лет. Говорят, что проект оказался на грани закрытия, а телеведущей в два раза урезали зарплату.

Бородина это не подтверждает, но признается, что сейчас бывает на съемках «Дома-2» очень редко, потому что занята другими делами. Но бывший участник проекта Рустам Солнцев не верит словам ведущей и считает, что ее карьера на телевидении подходит к концу, а другой работы ей никто не предлагал.

Как ранее писал 5-tv.ru, рассказала, что Курбан Омаров больше двух месяцев не навещал свою дочь от Ксении Бородиной Теону.