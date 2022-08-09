Топ-5 российских сериалов, не уступающих Netflix

Фото: www.globallookpress.com / West Coast Surfer

В начале марта стриминговый сервис кино и сериалов приостановил свою деятельность в России. Погрустили немного и вперед смотреть отечественные проекты. Они не хуже западных.

Если думаете, что отечественные сериалы — это скучно, нудно и вообще второсортный продукт — вы глубоко ошибаетесь! Блогер Ольга Краснова специально для 5-tv.ru составила ТОП-5 российских сериалов взамен Netflix, которые сделают ваши вечера намного интереснее.

«Эпидемия»

Сергей с Анной. кадр из сериала «Эпидемия»

На Москву внезапно обрушивается смертельный вирус. С каждым днем число заболевших лишь растет. Ничего не напоминает? Кашель, обесцвеченные глаза, а спустя несколько дней летальный исход. Как победить болезнь, никто не знает. Столицу охватывает ужас и паник: деньги обесцениваются, люди в попытке выжить грабят магазины с едой. Хаос, неразбериха и беззаконие. Сергей, спасаясь от эпидемии, уезжает со своей любимой и ее сыном Мишей в Карелию. Но в попытке убежать и скрыться от внешнего ужаса, их настигают внутренние тревоги.

«На втором сезоне ревела горькими слезами. Сериал держит в постоянном напряжение, и это в нем самое классное», — поделилась эмоциями Краснова.

После того, как сюжет сериала начал становиться действительностью, Netflix купил права на отечественный продукт за полтора миллиона долларов.

«Чики»

Света, Марина, Людка и Жанна. Кадр из сериала «Чикки»

Света, Марина, Людка и Жанна легки на подъем и всегда безотказны. Лишь последняя осмеливается вырваться из круговорота грязной жизни и отправляется покорять Москву. Там она хочет открыть фитнес-центр и навсегда забыть прошлую жизнь.

«Тяжелый для просмотра, но такой реальный. Картинка здесь завораживает, все цвета и антураж каждого кадра как часть истории. Девушки из глубинки, пытающиеся изменить свои жизни. Пока смотришь, хочется обнять каждую из героинь и как-то помочь», — отметила блогер.

«Мир! Дружба! Жвачка!»

Санька. Кадр из сериала «Мир! Дружба! Жвачка!»

Юность Саньки Рябинина приходится как раз на 1990-е. Советский Союз распался, а новое государство еще не построили. То и дело пытается защититься от районных хулиганов, не любит учиться, не знает, как общаться с девчонками. Бедность, неизвестность вперемешку со смелостью заставляют Санька выживать. Как слепой котенок пытается стать частью действительности, не понимая — прежней жизни уже больше никогда не будет.

«Актерский состав так же молодой, поэтому за ростом героев в сезонах интересно наблюдать. Ну и как в эпидемии тут играет Юра Борисов, его персонажи всегда удивляют», — пояснила Краснова.

«Топи»

Кадр из сериала «Топи»

Пять молодых москвичей, переживающие жизненные трудности, убегают в монастырь неподалеку от полузаброшенной деревни Топи. Поездка для них как приключение, способ отвлечься, глоток свободы и возможность забыться. Но путешествие оборачивается чередой загадочных событий, которые лишь приближают то, чего они так сильно боялись и от чего бежали.

«Постоянная игра на грани реальности и мистицизма. Для тех, кто любит мистические сериалы — это точно стоит посмотреть. „Топи“ — сериал о месте, которое не отпускает», — сказала блогер.

«Нулевой пациент»

Кадр из сериала «Нулевой пациент»

Два медика — Кирсан Аюшев и Дмитрий Гончаров в конце 1980-х сталкиваются с крупной вспышкой ВИЧ. Борьба против смертельно опасной инфекции и советской системы. В попытках узнать причину возникновения болезни они сталкиваются с нежеланием властей СССР придавать огласке вспышку.

«Тема ВИЧ, до сих пор слегка табуированная в обществе. А в СССР никто и не думал, что эта болезнь дойдет до нас. Самое сложное в просмотре, понять, что это основано на реальных событиях», — заключила Краснова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал ТОП-5 турецких пар, которые перенесли свою любовь с экранов в жизнь.