В Минобороны РФ назвали причины ЧП в Новофедоровке в Крыму

МО РФ: в Новофедоровке сдетонировали несколько авиационных боеприпасов

Фото: Стрингер / ТАСС

Принимаются меры по тушению возникшего пожара и выяснению деталей происшествия.

Причиной хлопков на территории аэродрома «Саки» в крымской Новофедоровке стала детонация нескольких авиационных боеприпасов, которые располагались на обвалованной площадке.

«9 августа около 15.20 на территории аэродрома „Саки“ в районе населенного пункта Новофедоровка на обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов», — говорится в срочном сообщении Минбороны РФ.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Пострадавших в результате ЧП нет. Авиационная техника повреждений не получила. На месте ведутся работы по тушению пожара, возникшего в результате детонации.

Какого-либо огневого воздействия на площадку, где хранился боеприпас, не было.