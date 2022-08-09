Изнасилуют и расстреляют: ВСУ пугали жителей Северодонецка бойцами из Чечни

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Один из горожан рассказал о встрече с чеченскими спецназовцами после освобождения.

Украинские боевики запугивали жителей Северодонецка чеченскими бойцами, утверждая, что те будут их насиловать. Об этом рассказал один из горожан по имени Николай.

«По сути, ВСУ нас держали в заложниках. Я боялся, что двери бомбоубежища заварят. В конце получилось как: россияне — чеченцы — заехали на завод и сказали: „Что вы тут делаете, выходите, город свободен“. Украинцы говорили, что чеченцы всех изнасилуют и пустят впереди под пулеметы. Так у нас в бомбоубежище был мальчик, ему 2,5 года. Один чеченец на него смотреть не мог — он ему сына напоминал», — цитирует мужчину URA.RU.

По словам Николая, националисты пугали, что ранеными к россиянам лучше не попадать — «вырезают». На деле же оказалось, что, когда в городе после освобождения заработала больница, туда сразу начали прилетать украинские снаряды, убив одну из медсестер.

В Северодонецк бойцы подразделения «Ахмат» вошли в последних числах мая, обнаружив на освобожденной территории десятки пыточных, где националисты насиловали женщин и убивали мужчин ради забавы, и даже отдельные кладбища замученных.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как чеченский спецназ вел бой под Соледаром.